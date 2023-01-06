أمريكا تجيز دواء لعلاج ألزهايمر

المصدر: أ ف ب، أ ب

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أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، دواءً جديداً لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر.

وتأتي موافقة الوكالة الأمريكية على الدواء ليكيمبي، المعروف أيضاً بتسمية لوكانيماب، بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى ألزهايمر هو أدوهيلم.

والدواء يعد الأول الذي ثبت بشكل مقنع أنه يبطئ تدهور الذاكرة والتفكير اللذين يحددان المرض.

لكن الدواء يأتي مصحوباً بسلبيات، بما فيها آثار جانبية خطيرة محتملة وحاجة إلى الحقن بالدواء بشكل متكرر.

وسيتعين على مرضى ألزهايمر وأطبائهم أن يقرروا ما إذا كانت هذه المشكلات تستحق التحمل مقارنة مع فائدة الدواء، والتي من المحتمل أن ترقى إلى إبطاء المرض لعدة أشهر.

ومن المتوقع أن تقوم شركات التأمين في الولايات المتحدة بتغطية تكلفة الدواء للأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة فقط.

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