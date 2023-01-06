خبير طبي: ممارسة الرياضة لا تنقص الوزن

المصدر: البيان

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كشف خبير طبي عن خطأ شائع بين كثير من الناس تجاه ممارسة الرياضة.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أن الرياضة لا تنقص الوزن، على الرغم من أن لها فوائد كبيرة.

وقال موافي، خلال لقائه أمس في قناة «النهار»، إن ممارسة الرياضة تقي من الإصابة من ارتفاع السكر.

وأضاف أنه يمكن الوقاية من ارتفاع السكر، وخاصة في العائلات التي تحمل تاريخاً مرضياً.

وأكد أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون مرتبطة بنظام غذائي سليم، لكي تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على زيادة معدل الاحتراق.

وبيّن أن ممارسة الرياضة تجعل العضلات تفرز مادة مثل المورفين (المخدرات) تجلب السعادة للإنسان، لافتاً إلى أن ممارسة الرياضة تحسن امتصاص الجسم للأنسولين.

وأشار إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على ضبط معدل الكوليسترول في الدم، ناصحاً بممارسة رياضة المشي وتغيير نمط الحياة بشكل عام إلى نمط صحي.

ودعا إلى ضرورة إجراء تحليل سكر تراكمي بشكل منتظم، من أجل التنبؤ بأي إصابة مبكرة.

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