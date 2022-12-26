اختبار جديد فاعل في الكشف عن سرطان الكبد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف العلماء مستقلباً لم يتم العثور عليه سابقاً، يوجد في الثدييات، يمكن أن يمهد الطريق لاختبار بول يكشف عن نوع من سرطان الكبد لأول مرة، وفق «إندبندنت».

وقال سافيريو تارديتو، الباحث الرئيسي في المشروع، إن عدد المصابين بسرطان الكبد من المتوقع أن يرتفع، وأن هناك حاجة إلى أدوات جديدة لاكتشافه وعلاجه في وقت مبكر. وتم اكتشاف إمكانية الاختبار من قبل الفريق العلمي عن طريق بروتين معروف بأنه منتشر في سرطان الكبد - مخلقة الغلوتامين. وأثناء دراسة هذا الأنزيم في أنسجة الكبد الطبيعية في الفئران، اكتشف الفريق مستقلباً جديداً لم يتم تحديده مسبقاً في الثدييات، ينتجه الأنزيم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز