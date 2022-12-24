أنسجة عين مطبوعة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف العلماء طريقة لإنشاء أنسجة للعين باستخدام الخلايا الجذعية والطباعة ثلاثية الأبعاد، في بحث جديد يمكن أن يؤدي إلى اختراقات في علاج مجموعة من أمراض العين التنكسية، وفق «ديلي ميل».

وقام فريق من الباحثين من المعهد الوطني للعيون (NEI)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة، بطباعة مجموعة من الخلايا التي تشكل الحاجز الدموي الخارجي لشبكية العين - نسيج العين الذي يدعم مستقبلات الشبكية الضوئية المستشعرة للضوء.

وتوفر تقنيتهم إمداداً غير محدود من الناحية النظرية من الأنسجة المشتقة من المريض لدراسة أمراض الشبكية التنكسية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) - واستخدامها لفهم كيفية علاج هذه الأمراض أو علاجها بشكل أفضل.

وقال الدكتور كابيل بهارتي، الذي يرأس قسم أبحاث الخلايا العينية والخلايا الجذعية في المعهد الوطني للعيون: «نحن نعلم أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر يبدأ في حاجز الدم الخارجي في شبكية العين. ومع ذلك، فإن آليات بدء الضمور البقعي المرتبط بالعمر والتقدم إلى المراحل الجافة والرطبة المتقدمة لا تزال غير مفهومة جيداً بسبب نقص النماذج البشرية ذات الصلة من الناحية الفسيولوجية».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز