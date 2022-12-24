اختراع مناعة مبتكرة ضد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

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قدّم معهد «باستور» لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في سان بطرسبورغ وثائق إلى وزارة الصحة الروسية كي تسجّل اختبار الجلد لتقييم مناعة الخلايا التائية ضد فيروس «كورونا»، وفق «نوفوستي». وجاء في بيان نشرته الهيئة الحكومية للأدوية والعقاقير أنها أطلقت على الاختبار الجلدي الجديد الذي تم تسجيله في 21 ديسمبر عام 2022 التسمية التجارية «كوروناديرم ب إس». يذكر أن، أريغ توتوليان، رئيس معهد «باستور» الروسي في بطرسبورغ كان قد صرح في وقت سابق لوكالة «تاس» الروسية أنه بعد تسجيل الاختبار الجلدي، قد تتاح فرصة للتأكد من وجود مناعة خلوية في عيادة متعددة التخصصات لكل من يرغب في ذلك.

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