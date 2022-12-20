إنفلونزا الطيور تضرب أوروبا بموجة تاريخية

المصدر: أ ف ب

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أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية، الثلاثاء، أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة "إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميراً" في تاريخها، أدت إلى إعدام نحو 50 مليوناً من طيور المزارع التي طالها الفيروس.

وتأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشٍ في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

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