خدعة غير مسبوقة.. بكتيريا تعطّل المضادات الحيوية

المصدر: البيان

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اكتشف باحثون خدعة علمية غير مسبوقة من شأنها تعطيل المضادات الحيوية بواسطة البكتيريا.

وأوضح الباحثون، حسبما أفاد موقع «الحرة» نقلاً عن مجلة «نايتشر كومينكيشن»، أن نوعاً من البكتيريا يمكنه تعطيل المضادات الحيوية بشكل مباشر، أو منع المضادات الحيوية من التراكم في أنظمتها.

وقال كاليندو رودريغو، عالم الأحياء الدقيقة في معهد تيليثون للأطفال بأستراليا، إنه وزملاءه نجحوا في كشف هذه الآلية الجديدة أثناء التحقيق في كيفية استجابة المكورات العقدية من المجموعة (أ) للمضادات الحيوية.

وتحتاج البكتيريا إلى صنع حمض الفوليك الخاص بها لتنمو، وبالتالي تسبب المرض.

وتعمل بعض المضادات الحيوية عن طريق منع إنتاج حمض الفوليك لوقف نمو البكتيريا وعلاج العدوى.

وتوصل الباحثون إلى أن البكتيريا باتت تعمل على الحصول على حمض الفوليك مباشرة من مضيفها البشري بدل إنتاجه، وهي آلية مقاومة منها غير مسبوقة.

وبذلك تقاوم البكتيريا عمل سلفاميثوكسازول، وهو مضاد حيوي يمنع تخليق حمض الفوليك داخل البكتيريا، ما يجعل الدواء غير فعال.

وتشير النتائج إلى أن مقاومة المضادات الحيوية أكثر تنوعاً بكثير مما أدركه الباحثون سابقاً، وتؤكد الحاجة إلى إنشاء علاجات أكثر تنوعاً ضد البكتيريا.

ويعتقد الباحثون أن فهم آلية البكتيريا وتخلصها من المضادات الحيوية خطوة أولى نحو إنتاج مضادات قادرة على القضاء عليها.

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