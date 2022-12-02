حقن أول متطوع.. فيروس قاتل يحيي الأمل بالقضاء على السرطان

المصدر: البيان

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يعلق الأطباء الأمل على دواء جديد يحتوي على فيروس قاتل بالقضاء على خلايا السرطان المميتة، وفي حال اجتيازه لجميع الاختبارات بنجاح، فسيحصل المرضى على أمل في علاج السرطان.

ولأول مرة حقن علماء أمريكيون شخصا متطوعا بالفيروس القاتل وهو CF33-hNIS (Vaxinia)، المعدل وراثيا، والذي يستخدم في تدمير الخلايا بصورة انتقائية، دون المساس بالخلايا السليمة. بحسب موقع kubnews.

وكان هذا الدواء الذي ابتكره خبراء من مركز بحوث السرطان "مدينة الأمل" في لوس أنجلوس الأمريكية بالتعاون مع خبراء الشركة الأسترالية Imugene للتكنولوجيا الحيوية، قد اختبر على الحيوانات، وهم يخططون لاختباره سريريا على البشر.

ويذكر أن حوالي 100 متطوع يشاركون في هذه الدراسة، وسوف يختبر هذا الدواء على المرضى الذين يعانون من حالات متقدمة من السرطان، لم يستجيبوا للعلاجات القياسية المستخدمة، حيث سيحقن كل مريض بجرعة صغيرة من الدواء في العضل أو الوريد.

ويقول دانينغ لي، كبير خبراء الأورام في "مدينة الأمل": أظهرت دراساتنا السابقة أن الفيروسات الحالة للأورام، يمكنها تحفيز منظومة المناعة لمقاومة السرطان وتدميره. ونحن نعتقد أن CF33-hNIS يمكنه تحسين نتائج علاج المرضى.

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