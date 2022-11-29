ماذا يحدث لصحتك إذا تناولت موزة كل يوم؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر الموز وجبة خفيفة ووجبة فطور مغذية مليئة بالعناصر المفيدة، كما يعرف بأنه غذاء صحي متوازن. ولكن هل تعلم ما يحدث لصحتك إذا تناولت موزة كل يوم؟

يساعد تناول موزة كل يوم في دعم نمط حياة صحي، ولن تضطر لتناول أكثر من موزة واحدة في اليوم، حيث تلعب الألياف الغذائية دورًا كبيرًا في صحة الأمعاء من خلال المساعدة في الهضم، وتحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 3 جرامات من الألياف على شكل نشا مقاوم (مواد حيوية تساعد على تغذية البكتيريا المفيدة في أمعائك).

كما يساعد محتوى الألياف في الموز على الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية. وبشكل عام تناول المزيد من الفاكهة والخضروات في النظام الغذائي يدعم الوزن الصحي.

ويعتبر الموز من المواد الغذائية الغنية بالمنجنيز، وهو معدن أساسي يساعد على زيادة مستويات الكولاجين من خلال تعزيز إنتاج البرولين (حمض أميني ضروري لإنتاج الكولاجين).

كما يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للطاقة سريعة الاحتراق، وبالنسبة لأولئك الذين يستعدون للتمرين، يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للطاقة قبل ممارسة التمارين الرياضية.

ويدعم الموز صحة القلب لغناه بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لصحة القلب، ويوجد البوتاسيوم بشكل رئيسي في الفواكه والخضروات، والعديد من المستهلكين لا يحصلون على ما يكفي من هذه المغذيات.

وثمرة الموز تعد مصدرا كبيرا لفيتامين أ، وهو فيتامين أساسي لصحة العين، ووجدت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز