بعد انتشاره بين الأطفال.. هل يصيب الفيروس المخلوي الكبار؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة في مصر، أن الفيروس المخلوي، المعروف بـ«قاتل الأطفال»، يصيب كل الأعمار، وخاصة الأطفال الذين هم أقل من 6 أشهر.

وقال حسني، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، إن أهم أعراض هذا الفيروس ارتفاع الحرارة، والالتهاب في الحلق، والإفرازات، والانسداد في الأنف.

وأضاف أن من عوامل الخطر تسارع عدد مرات التنفس، ورفض الطفل الرضاعة، ما يستوجب التحرك السريع والتوجه إلى المستشفى.

ولفت إلى أنه حال رفض الطفل الرضاعة أو حدوث زرقة في الوجه واستمرار ارتفاع الحرارة أكثر من 48 ساعة، فإنه يجب التوجه بالطفل فوراً إلى أقرب مستشفى لإسعافه، والتحسن يكون سريعاً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز