أطباء يؤكدون فاعلية علاج مرضى التصلب اللويحي بزراعة الخلايا الجذعية

المصدر: وام

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أكد عدد من أطباء مركز أبوظبي للخلايا الجذعية فاعلية علاج مرضى التصلب اللويحي بزراعة الخلايا الجذعية وقدرتها على إيقاف المرض وتحسين الأعراض.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، استشارية أمراض الدم، مديرة برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، إن هناك دراسات وبراهين كافية تثبت أن زراعة الخلايا الجذعية علاج فعالة لمرض التصلب اللويحي، وأنها قادرة على إيقاف المرض وتحسين الأعراض.

من جانبه، قال لدكتور نمير السعداوي، رئيس قسم الباطنية واستشاري أمراض الدم بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "يتم إجراء عمليات زرع نخاع العظم لمرضى التصلب اللويحي بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية تحت إشراف برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم AD-BMT ، وهو كأول مركز في دولة الإمارات لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم وهو متخصص في علاجات زراعة بالخلايا الجذعية أخرى مثل العلاج المناعي الضوئي وعلاجات أخرى".

أما الدكتورة رقية مير، استشارية المخ والأعصاب بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، فقالت: "لدينا العديد من العلاجات لكن علاج الخلايا الجذعية المكونة للدم هي الرعاية المعيارية، فهي لا تفيد المرضى فيما يتعلق بالعلاج من المرض وحسب، ولكنها تساعد أسرهم ومقدمي الرعاية والمجتمع، لأنها تقلل من تأثير المرض".

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