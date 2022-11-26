الفطر غذاء مستقبلي خارق

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تقارير صحية أن الفطر سيكون الطعام الخارق في المستقبل. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعاته وتزداد شعبية المكملات الغذائية والمستخلصات المصنوعة منه، مع ارتفاع الوعي بفوائده.وذكر تقرير من سلسلة متاجر هولاند آند باريت الصحية، أن الفطر يساعد على درء الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان والسكري، وفق ما نشرت «ذا صن». كما جاء في التقرير، أن الفطر تصدّر القائمة باعتباره بديلاً مهماً للحوم.

ويعرف الفطر بأنه مليء بالبروتينات والفيتامينات ويوفر المغذيات الدقيقة، التي نادراً ما يحصل عليها الجسم، دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم.

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