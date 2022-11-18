الصحة العالمية تحث على توفير معجون أسنان ميسور التكلفة

المصدر: وام

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حثت منظمة الصحة العالمية على تحسين الوصول الى معجون أسنان فعال وميسور التكلفة لتقليل الأعداد المتزايدة من مرضى الفم حول العالم بعد أن كشفت فى تقرير لها اليوم أن قرابة نصف سكان العالم “ 3.5 مليار شخص ”يعانون من أمراض الفم . كما أكدت ضرورة اعتماد نهج للصحة العامة يعالج عوامل الخطر الشائعة من خلال تعزيز نظام غذائي متوازن قليل السكريات ووقف استخدام جميع أشكال التبغ وتقليل استهلاك الكحول.

ولفتت المنظمة إلى أن الحالات العالمية لامراض الفم زادت بحوالى مليار شخص على مدار الثلاثين عاما الماضية وبما يؤكد أن العديد من الأشخاص لا يمكنهم الوصول الى الوقاية من أمراض الفم وعلاجها .

وأكدت أن العديد من أمراض الفم يمكن الوقاية منها وعلاجها من خلال تدابير فعالة من حيث التكلفة منوهة ان أكثر أمراض الفم شيوعا هي تسوس الأسنان ( وهى الحالة الأكثر شيوعا ويؤثر على نحو 2.5 مليار شخص ) وأمراض اللثة الشديدة وفقدان الأسنان وسرطان الفم .

وأضافت ان التقديرات تشير الى أن أمراض اللثة الحادة ( وهي سبب رئيسي لفقدان الأسنان الكلي ) تؤثر على مليار شخص في جميع أنحاء العالم فى الوقت الذى يتم تشخيص حوالي 380 ألف حالة جديدة من سرطانات الفم كل عام .

أكدت المنظمة الدولية ان أمراض الفم تمثل عبئا هائلا يؤثر على السكان الأكثر ضعفا وحرمانا مثل الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو في دور الرعاية وكذلك الذين يعيشون في المجتمعات النائية والريفية والأقليات .

وقالت إن رعاية صحة الفم تتكلف نفقات عالية نتيجة الاعتماد على متخصصين يستخدمون معدات ومواد عالية التقنية باهظة الثمن وعدم تكامل هذه الخدمات بشكل جيد مع نماذج الرعاية الصحية الأولية .

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