علامات تحذيرية لتجنب أكثر السرطانات شيوعاً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمكن أن يحدث سرطان الفم في أي مكان بالفم، بما في ذلك الشفاه، واللسان والحلق، وأيضًا الغدد اللعابية، والبلعوم، والحنجرة والجيوب الأنفية، ويعد الاكتشاف المبكر أمراً أساسياً في التغلب على هذا المرض الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا.

وحدد الأطباء والعلماء بعض المؤشرات التي قد تكون منبها مبكرا على المرض وهي:

الألم

تشير التحليلات إلى أن الإحساس الدائم بالألم أو التورم في الفم الذي لا يختفي هو أكثر الأعراض شيوعا.

القرحة

لا تمثل القرحة في حد ذاتها مشكلة، وغالبا ستختفي في غضون أيام قليلة، لكن عدم شفائها، يعتبر علامة شائعة لسرطان الفم.

رائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير من الناس من رائحة الفم الكريهة من وقت لآخر وعادة ما يكون ذلك بسبب الطعام، ولكن المصاب بالسرطان، غالبا ما تكون له رائحة فم كريهة، وفقا لسكاي نيوز.

مشاكل البلع

إذا كنت تعاني من ألم أثناء الأكل، أو إحساس بالحرقان عند المضغ أو مشاكل في البلع، فقد يكون السبب في ذلك هو سرطان الفم.

نتوء في الرقبة

يُعد التورم في واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية في الرقبة علامة شائعة لكل من سرطان الفم والبلعوم.

إلى جانب هذه الأعراض، قد يعاني المريض أيضا من تورم أو سماكة في الشفة، أو وجود كتلة في الفم، أو صعوبة في تحريك الفك أو ألم في الأذن لا يزول في غضون أيام قليلة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز