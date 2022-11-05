ما هي أفضل الأطعمة لصحة الأسنان؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد الأسنان جزءا مهما من جسم الإنسان، ويجب الاهتمام بها للوقاية من أمراض الأسنان واللثة، والتي تتسبب في الكثير من الآلام، ومن أهم عوامل الوقاية الحرص على تناول الأطعمة المثالية.

الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية

وكشف الدكتور إيفان موسوروف أخصائي طب وجراحة الأسنان، أن صحة الأسنان تتطلب تناول الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية.

وأشار الطبيب الروسي إلى أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان.

وأوضح أنه من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم، يجب تناول الأسماك والمأكولات البحرية. كما يمكن إضافة المكسرات والجزر والخضروات الورقية إلى النظام الغذائي، لأنها تساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان، وفقا لروسيا اليوم.

الدجاج والسمان والفواكه والخضروات

وأضاف أن بيض الدجاج والسمان مفيدان أيضا لصحة الأسنان، كما أن الفواكه والخضروات الصلبة تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

العسل

ويضيف، ليست الحلويات ضارة دائما. فمثلا العسل والثمار، هي مواد طبيعية، لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.

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