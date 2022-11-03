حل منزلي بسيط لتخفيف وطأة الانفلونزا والحمى

المصدر: البيان

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برغم استخفاف البعض بأعراض الإنفلونزا السائدة هذه الأيام، ألا أنها تكون شديدة في بعض الأحيان بحسب الدكتور المصري أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، وخاصة في ظل تقلبات الطقس والانتقال من فصل الخريف إلى الشتاء.

ويشير الطبيب المصري إلى أن موسم الخريف يعد موسم التقلبات الجوية وانتشار الفيروسات التنفسية بين الغالبية العظمى. وفي ظل انتشار الإنفلونزا بين العديد من الأشخاص، يقدم طريقة فعالة لعلاج الزكام والبرد دون الحاجة إلى أدوية.

بخار الماء

يعد استنشاق بخار الماء من أكثر العلاجات المنزلية استخداماً لتهدئة وفتح الممرات الأنفية، والتخلص من أعراض نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

ويُسمى أيضًا العلاج بالبخار، وهو يتضمن استنشاق بخار الماء، إذ أن الهواء الدافئ الرطب يخفف المخاط المتواجد في الممرات الأنفية والحلق والرئتين.

وبرغم أن استنشاق البخار لن يعالج العدوى، مثل البرد أو الأنفلونزا، إلا أنه يساعد في جعلك تشعر بتحسن كبير بينما يقاوم جسمك المرض، وفقاً لـ health line.

فوائد استنشاق البخار

يحدث انسداد الأنف نتيجةً لالتهاب الأوعية الدموية للجيوب الأنفية، إذ يمكن أن تتهيج الأوعية الدموية بسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة، مثل الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية.

وترتكز الفائدة الأساسية لاستنشاق البخار الدافئ على تخفيف الشعور بالتهيج وتورم الأوعية الدموية في الممرات الأنفية.

كما تساعد الرطوبة المتواجدة على تقليل سمك المخاط في الجيوب الأنفية، ما يسمح لها بطرده بسهولة أكبر.

أمراض يخفف من آلامها وأعراضها

حساسية الأنف

الانفلونزا

نزلات البرد

الالتهاب الشعبي

التهابات الجيوب الأنفية

أعراض يساعد في تخفيفها

صداع الرأس

انسداد الأنف

تهيج الحلق

مشاكل التنفس نتيجة احتقان مجرى الهواء

الممرات الأنفية الجافة أو المتهيجة

السعال

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