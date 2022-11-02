مستشار السيسي يكشف حقيقة تفشي الكوليرا في مصر

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، حقيقة تفشي مرض الكوليرا في مصر.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أنه لا وجود لأي إصابة بمرض الكوليرا في مصر.

وقال إن الإصابات بالكوليرا موجودة في أماكن مختلفة حول العالم، ومنها ما هو بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن المرض خطير ويؤدي إلى نزلات معوية وإسهال شديد، لافتاً إلى أن أسباب الإصابة به تلوث الماء والغذاء.

وأكد أن لقاح الكوليرا ليس له حاجة في مصر، في حين تحتاج إليه البلدان المصابة.

ولفت إلى أن الكوليرا من ضمن الأمراض المرصودة التي تأتي نتيجة خلل المناخ.

وذكر أن التغيرات المناخية العنيفة تسبب انتشار بعض الأمراض، ومنها الكوليرا والملاريا.

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