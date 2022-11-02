حقيقة أدوية سعال في صيدليات مصر تسبب الوفاة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشورات بأسماء أدوية سعال في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها.

ولفت إلى أنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن الأدوية المشار إليها ليست مسجلة بهيئة الدواء المصرية وغير متداولة بسوق الدواء المصري.

وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة سواء بالمستشفيات، أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، بما فيها جميع أدوية السعال، آمنة وفعالة وذات جوده عالية، ولا تتسبب في أي أضرار صحية لمتناولها، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية خلال كل مراحل التصنيع والإنتاج والتوزيع والبيع بالصيدليات.

وأشارت إلى تنفيذ حملات التفتيش الصيدلي بشكل دوري على كل الصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، مع سحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، للتأكد من سلامتها، وحصولها على التراخيص اللازمة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز