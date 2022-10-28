الصحة العالمية تحذّر من ارتفاع إصابات الملاريا في تيغراي

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أفادت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنّ هناك ارتفاعا حادا في حالات الملاريا في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا.

وأوضحت إلهام عبدالحي نور رئيسة عمليات الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية في إثيوبيا، أن الإصابات ازدادت بنسبة 80 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في جنيف "نحن في حاجة إلى تنفيذ واتخاذ إجراءات للوقاية من الملاريا ومعالجتها" لكن منظمة الصحة العالمية ليس لديها قدرة على الوصول إلى تيغراي منذ الأسابيع الستة الماضية سواء عبر البر أو عبر الجو.

وقد تمكّنت المنظمة من نقل بعض المواد في الفترة الممتدة من مارس إلى أغسطس خلال الهدنة الإنسانية التي كانت سارية في ذلك الوقت، لكن نقص الوقود حد كثيرا من إعادة إمداد المراكز الصحية في المنطقة بالمستلزمات.

وللمرة الاولى منذ الستينات، لا يستطيع سكان تيغراي الحصول على معدات الوقاية ضد الملاريا، مثل الأدوية الوقائية، وفقا للوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية الوصول إلى المنطقتين المجاورتين لتيغراي، عفر وأمهرة حيث ارتفعت نسبة الإصابات بالملاريا 40 في المئة خلال عام.

وأشارت عبدالحي نور إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات بالكوليرا أو الحصبة حتى الآن في تيغراي، لكن منظمة الصحة العالمية ما زالت متخوّفة من ذلك، خصوصا أن 9 % فقط من المراكز الصحية في المنطقة تعمل بطاقتها الكاملة.

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