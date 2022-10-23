ارتفاع الوفيات بوباء الكوليرا في لبنان إلى 10 حالات

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بوباء الكوليرا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 .

وقالت الوزارة في تقرير اليوم نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 239.

وكان وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور فراس الأبيض أكد ، أول أمس الجمعة، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة اللبنانية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في البلاد كبيرة جدا، مشيرا إلى تلقي بيروت وعدا بتأمين اللقاح المضاد للكوليرا، خلال فترة أسبوع إلى عشرة أيام.

يذكر أن لبنان سجل في الخامس من الشهر الجاري أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال البلاد منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا .

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