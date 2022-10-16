أطباء ينجحون في نقل 7 أعضاء متوفى لمرضى في السعودية

المصدر: البيان

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نجح أطباء بالسعودية في نقل 7 أعضاء متوفى دماغياً إلى عدد من المرضى.

وأجرى الفريق الطبي العملية الناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ومستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، ومستشفى الهدا العسكري، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وتم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم، حيث استغرقت العملية ما يقارب 10 ساعات.

وشملت الأعضاء التي جرى نقلها: القلب، والكبد، والبنكرياس، والكليتين، والقرنيتين.

يُذكر أن العملية هي الخامسة التي تم فيها نقل أعضاء بمستشفيات صحة الطائف، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

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