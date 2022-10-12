نجاح عملية جراحية معقدة لجنين في السعودية

المصدر: البيان

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نجح فريق طبي متخصص في السعودية في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لجنين.

وتمكَّن الأطباء في مستشفى دلة النخيل، بقيادة الدكتور ياسر صبر، استشاري طب الأجنة وحالات الحمل الحرجة، والدكتور منصور الجابري، استشاري بنك الدم وأمراض الدم، من نقل الدم إلى الجنين في بطن أمه، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وأوضحوا أن الجنين كان مصاباً بفقر الدم الحاد وتضخم في عضلة القلب وتكسر حاد في خلايا الدم الحمراء، قبل إجراء تلك العملية النوعية باستخدام أحدث التقنيات في القطاع الصحي.

وقام الفريق الطبي بتكرار إجراء العملية أكثر من أربع مرات، من الشهر السادس إلى الشهر التاسع من الحمل، حتى تم إنقاذ حياته وولادته سالماً معافى.

وقال الدكتور ياسر صبر إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي يتم استقبالها بمستشفى دلة النخيل، وهي لأم تم تحويلها من أحد المستشفيات بالرياض؛ نتيجة عدم توافر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع مثل هذه النوعية من الحالات.

وأضاف صبر أن الأم وصلت هي وجنينها إلى المستشفى في وضع صحي حرج جداً، وبعد الكشف السريري وإجراء الأشعة المتخصصة، تم تشخيص الحالة وعلاجها.

من جانبه، أكد الدكتور منصور الجابري أن العملية النادرة أجريت بعد تضافر جهود الفريق الطبي المختص، وباستخدام التقنيات والآليات الفعالة أثناء حقن الدم في الحبل السري داخل الرحم.

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