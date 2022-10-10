في ظل تزايد الشائعات.. الصحة المصرية تكشف 3 أعراض للإصابة بشلل الأطفال

المصدر: البيان

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نفت وزارة الصحة المصرية عبر حسابها في «فيسبوك» شائعات انتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية وفي مجاري المياه والصرف الصحي. وأوضحت أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة على تطبيق «واتساب» التي تفيد بانتشار المرض على نطاق واسع في مصر.

وحدَّدت الوزارة كيفية الإصابة بمرض شلل الأطفال، حيث يكون عن طريق الطعام الملوث بالفيروس، الذي يدخل جسم الطفل وبتكاثر بداخل الجهاز الهضمي ثم يصيب الجهاز العصبي.

وذكرت في بيان لها، أنَّه تتم الإصابة دون ملاحظة ذلك ومن الممكن أن يكون للإصابة بعض الأعراض مثل: البرد والإسهال والقيء.

وأشارت إلى أنه تؤثر الإصابة بالمرض على الحركة وتسبب إعاقة عن طريق الشلل الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة، مؤكدة أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ضروري لتجنب الإصابة به.

والحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنطلق في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.

والتطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين، ويتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية) والفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

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