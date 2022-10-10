رسالة بـ«واتساب»: انتشار شلل الأطفال في مصر.. ما الحقيقة؟

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية وفي مجاري المياه والصرف الصحي.

وأوضحت الوزارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة على تطبيق «واتساب» التي تفيد بانتشار المرض على نطاق واسع في مصر.

وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة في أي محافظة من محافظات الجمهورية أخيراً، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004.

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006.

ونوَّهت بأن مصر لديها نظام قوي من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية أطلقت حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وتم إجراء 3 حملات خلال عام 2021، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية 9 حملات.

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