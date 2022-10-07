باحث مصري يكشف تفاصيل علاج محتمل لسرطان الدماغ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باحث مصري تفاصيل علاج محتمل لسرطان الدماغ.

وأوضح الدكتور محمد الجندي، الباحث بجامعة أوبسالا السويدية، حيثيات مشاركته ضمن الفريق البحثي الذي يعمل على تطوير العلاج المتوقع منه النجاح في تقليل انتشار الخلايا السرطانية.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج «مصر تستطيع»، عبر قناة «دي إم سي»، إن أورام المخ أو الدماغ بشكل عام هي من أصعب وأخطر الأورام، وغالباً ما يكون المريض بها أمامه فترة قصيرة قبل الوفاة، لذلك سار البحث في اتجاه استخدام إحدى التقنيات الحديثة لإيقاف إحدى المستقبلات على الخلايا المصابة.

وأضاف أن إيقاف المستقبلات على تلك الخلية يصيبها بحالة من الشيخوخة وعدم القدرة على الانقسام وبالتالي عدم انتشارها.

ولفت إلى أن تلك العملية تتم من خلال تقنية من تقنيات التعديل الوراثي أو من خلال عقار كيماوي، مؤكداً أنه في الحالتين تم الوصول إلى نتائج تجريبية إيجابية.

وذكر أن تقنيات التعديل الوراثي ما زالت هناك صعوبة في تطبيقها واقعياً على المرضى، لكن العلاج الكيماوي حتى الآن هو البديل أو الحل الأمثل، نظراً لسهولة استخدامها في المستشفيات بعد حصولها على الموافقات المطلوبة.

وأشار إلى أن العلاج حتى الآن في مرحلة البحث المعملي، موضحاً أن الخطوة المقبلة هي التجارب السريرية، وأن العمل جارٍ حالياً لتطوير علاجات أخرى لأنواع مختلفة من السرطان.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز