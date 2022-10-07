علامة غير متوقعة تشير إلى وجود مشكلة بالكبد

المصدر: البيان

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أكد أطباء بريطانيون اكتشاف علامة غير متوقعة تشير إلى وجود مشكلة في الكبد، مشيرين إلى أن رائحة الفم الحلوة، قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ووفقاً للباحثين البريطانيين فإن أحد أعراض الإصابة بمرض الكبد الدهني هو تغير الرائحة المنبعثة من الفم، حيث أن رائحة النفس تصبح كريهة أو حلوة. وهذا قد يشير إلى أمراض مزمنة أخرى. وفقاً لـ Express.

وبحسب الأطباء فإن هذه المشكلة قد تظهر فجأة. لذلك من المهم الانتباه إلى أي تغيرات في الوقت المناسب، واستشارة الطبيب بشأنها.

وتكمن خطورة أمراض الكبد في أنها تضعف الاستجابة المناعية للعدوى المرضية. فغالبا ما يعاني الأشخاص المصابين بأمراض الكبد من امراض المسالك البولية أو أمراض الجهاز التنفسي.

وأخطر الأعراض التي تشير إلى مشكلات في الكبد، هي ارتعاش اليدين والتهيج العصبي والتشنجات وكذلك الشعور بالنعاس والاختلاط الذهني وكلام مشوش وخمول عام.

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