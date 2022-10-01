تدابير لمنع احتشاء عضلة القلب عند الرجال

المصدر: (دبي - البيان)

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تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيس للوفيات في العالم، ويلاحظ ارتفاع نسبة الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بين الرجال الذين هم دون 40 عاماً، وفق صحيفة «إزفيستيا» الروسية. وتوضح الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أن العائلة يمكن أن تلعب دوراً في وقاية الرجل من الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

فكما هو معروف فإن النساء أكثر اهتماماً بالحالة الصحية، لذلك يمكنهن ملاحظة العلامات، التي تشير إلى المرض مثل التعب وآلام الصدر والاضطرابات العصبية.

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