كبسولة تنقل الأنسولين إلى الأمعاء

المصدر: (دبي - البيان)

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طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدد لمرضى السكري، وتوصل الإنسولين مباشرة إلى الأمعاء، وفق «إندبندنت». ويمكن أيضاً لهذه التقنية تقديم المضادات الحيوية، ما يوفر الأمل بمحاربة الجراثيم الخارقة بالأدوية عن طريق الفم.

ويعد تناول العلاجات عن طريق الفم أكثر أماناً وملاءمة وأقل تدخلاً، بالنسبة للمرضى والأطباء، ولكن الأدوية التي يقع تناولها عن طريق الفم غالباً لا تستطيع تحمل حمض المعدة قبل توصيل حمولاتها للتأثيرات المقصودة، وهذا ما يجعلها أقل فعالية.

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