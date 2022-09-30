طبيبة نفسية تحذر من إدمان مشاهدة «الريلز»

المصدر: البيان

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حذَّرت طبيبة نفسية من الخطر الذي يهدد العقل نتيجة إدمان مشاهدة مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها نحو 90 ثانية على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك»، المعروفة بـ«الريلز».

وكشفت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري الطب النفسي في مصر، أن مشاهدة «الريلز» وغيرها من الفيديوهات السريعة تجعل عقل الإنسان شارداً، مشيرةً إلى أن تلك الحالة تُعرف طبياً بـ«العقل غير السعيد».

واعترفت، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، بأن تلك الفيديوهات تحقق نوعاً من السعادة، لكنها أكدت أن هذا الشعور مؤقت، وينتج عن إفراز مادة «الدوبامين» التي تمنح الإنسان السعادة بتسلية وقته وقضاء وقت فراغه بأقل جهد.

وأوضحت أن كثرة مشاهدة «الريلز» تؤدي إلى التشويش، لافتةً إلى أنها تسبب حالة من الانسحاب والانجراف.

وذكرت أن هناك ظاهرة تسمى «الإشباع السريع»، موضحةً أنها تقترن بمشاهدة فيديوهات متتالية مدتها قليلة، وتُحدث تجاهلاً بالتفاصيل ومراجعة المعلومات الدقيقة.

وقالت إن العيش داخل هذا العالم الافتراضي يؤثر بالسلب في ممارسة حياتنا اليومية كالدراسة والعمل.

وأضافت أنه «أصبح لدينا ضعف في الإرادة، وضعف في الأداء الأكاديمي والمهني وعدم القدرة على إتمام المهام» بسبب تلك الظاهرة.

وعدَّدت الآثار السلبية الناتجة عن الإفراط في مشاهدة «الريلز»، مبينةً أن أبرزها فقدان السلام النفسي الداخلي، وعدم الرضا عن الحياة، والتسرع في اتخاذ القرارات، وعدم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.

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