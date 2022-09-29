4 فواكه تحمي من التهاب العظام والمفاصل

المصدر: البيان

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التهاب المفاصل حالة مزعجة ومؤلمة للعيش معها، وقد تتسبب الأنواع المختلفة من الحالة في الشعور بتورم المفاصل أو طراوتها أو تصلبها أو التهابها، أو تؤدي إلى ضعف العضلات وهزالها.

وتساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في حماية العظام والمفاصل، وهو أمر حيوي عندما يتعلق الأمر بعلاج أعراض التهاب المفاصل.

وبالرغم من عدم وجود علاج، يُعتقد أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا في إدارة الأعراض.

ووفقا للدكتورة كلير موريسون من MedExpress، يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مفتاحا لمعالجة التهاب المفاصل.

وأوضحت: "يساعد البوتاسيوم الغذائي على موازنة الصوديوم الزائد من الملح، ويقلل من احتباس السوائل ويساعد على الاستخدام الصحيح للكالسيوم في العظام والمفاصل".

الموز والبطيخ والبرتقال والمشمش

وكشفت أن المصادر الجيدة للبوتاسيوم تشمل الموز والبطيخ والبرتقال والمشمش.

وتدعم دراسة نشرت في مجلة The Journal of Pain، هذه النظرية، حيث أثبتت وجود صلة بين مستويات البوتاسيوم المنخفضة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتقول الدراسة: "المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) لديهم تراكيز منخفضة من البوتاسيوم في الدم بشكل ملحوظ عن تلك الموجودة في الأصحاء".

وخلال الدراسة، عانى عدد من المشاركين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ألما أقل بعد تناول مكمل البوتاسيوم لمدة 28 يوما، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وتوضح النتائج: "في مجموعة البوتاسيوم، استوفى 43.75% من المرضى معايير شدة الألم المنخفضة بنسبة 33% مقارنة بـ 6.25% في مجموعة الدواء الوهمي في اليوم 28. وأيضا، حقق 31.25% من المرضى في مجموعة البوتاسيوم استجابات معتدلة، وفقا لاتحاد جمعيات الاتحاد الأوروبي لمعايير أمراض الروماتيزم.

وكانت النسبة المقابلة للمرضى الذين يتلقون العلاج الوهمي 6.25%. ويبدو أن مكملات البوتاسيوم تقلل من شدة الألم".

وبالإضافة إلى مكملات البوتاسيوم، فقد أوصت الدكتورة موريسون على وجه التحديد بأربع فواكه لإضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات البوتاسيوم. قائلة: "المصادر الجيدة تشمل الموز والبطيخ والبرتقال والمشمش".

وتحتوي 100غ من الموز على 358 مغ من البوتاسيوم، بينما تحتوي الكمية نفسها من البطيخ على 267 مغ.

و100غ من البرتقال تحتوي على 181 مغ من البوتاسيوم، والمشمش يحتوي علي 259 مغ.

ومع ذلك، فإن المشمش المجفف غني بالبوتاسيوم حيث تحتوي 100غ على 1162 مغ.

ويشار إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، ويحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، مما يسبب الألم والتورم. وهو يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين، وفقا لروسيا اليوم.

وفي البداية يضعف الغضروف الناعم للمفصل، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة ويؤدي إلى الألم والتصلب.

وتعتمد أعراض التهاب المفاصل على نوعها، لكنها تشمل عموما: آلام المفاصل والتصلب (التيبس)

- التهاب في المفاصل وحولها

- تقييد حركة المفاصل

- جلد أحمر دافئ فوق المفصل المصاب

- ضعف وهزال العضلات

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