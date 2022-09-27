رائحة الفم ربما تكون مؤشراً على المرض

المصدر: (دبي - البيان)

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قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على حالة صحية خطيرة - خاصة إذا كانت شبيهة بالبيض الفاسد عند التجشؤ.ورائحة الفم الكريهة شائعة للغاية، ويمكن أن تكون ناتجة عن بعض أمراض اللثة في بعض الحالات.

وقال الخبراء في مؤسسة متروبوليتان لأمراض الجهاز الهضمي، عندما يعاني المرء من تجشؤ تنبعث منه رائحة مثل البيض الفاسد، وهي رائحة كبريتيد الهيدروجين، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي. وأوضحوا: «يمكن أن يحدث تجشؤ الكبريت لأسباب عديدة بما في ذلك الإجهاد، ومتلازمة القولون العصبي، والالتهابات البكتيرية».

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