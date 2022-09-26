لأول مرة.. مصر تعتمد زراعة الرئة

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، أنه سيتم قريباً اعتماد زراعة الرئة في مصر لأول مرة.

وأوضح عبد الغفار أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجَّه بأن يكون معهد ناصر مركزاً طبياً عالمياً، مشيراً إلى أنه جارٍ توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه سيتم إنشاء أكثر من معهد في محافظات مختلفة حتى يكون نقطة ارتكاز عن المنظومة الصحية.

وأضاف أن التصميمات تتم مراجعتها حالياً من أكبر المكاتب الهندسية على مستوى العالم، مؤكداً أن السيسي يريد إنشاءه بحيث يستطيع تقديم الخدمة لـ100 سنة مقبلة.

ولفت إلى أن أكثر من 1.3 مليون مصري استفادوا من قرار القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه، مضيفاً أن قوائم الانتظار لن تنتهي في أي دولة حول العالم، ولكن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف المعاناة.

وذكر أن قوائم الانتظار لا تتعدى 4 أسابيع في عمليات القلب المفتوح، والدول تبذل جهودا لتسريع الجهود أكثر من ذلك، مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زراعة الرئة في مصر من الحالات المتوفاة حديثاً.

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