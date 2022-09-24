«الهالات» إشارة سلبية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف أحد الخبراء أن رؤية «الهالات» حول الأضواء قد تكون علامة على أنك تعاني من حالة معينة في العين، تسمى الغلوكوما.

والغلوكوما (الزرق) هي أحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم. وفي حين أنها يمكن أن تكون في البداية دون أعراض، إلا أن هناك علامات تحذيرية يمكن ملاحظتها مبكراً.

وتحدث الغلوكوما عندما يتلف العصب البصري ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم تعالج على الفور. وأوضح جايلز إدموندز، مدير الخدمات السريرية في Specsavers، أن «الغلوكوما هي حالة شائعة في العين، حيث يتلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ. وعادة ما تحدث بسبب تراكم السوائل في الجزء الأمامي من العين، ما يزيد الضغط داخل العين. ويمكن أن تؤدي الغلوكوما إلى فقدان البصر إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها مبكراً.

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