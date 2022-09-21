5 علامات تؤشر إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

المصدر: البيان

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الكولسترول مركب موجود في خلايا الجسم، ويعمل على بناء خلايا جديدة، لكن إذا ارتفع مستواه في الدم، فهذا يعني أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية وستعيق هذه الترسبات تدفق الدم في الشرايين، ومن هنا تأتي مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.

وبحسب موقع "إيت ذيس" فهناك 5 علامات تظهر على جسم وصحة الإنسان، تشير إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، و "في حال ظهورها لا يجب إهمالها أبداً". وهذه الحالات هي:

ألم الساق

مرض الشرايين المحيطية يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية، تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان. وفي هذا الصدد قال جراح الأوعية الدموية أندي لي، مدرس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن هذا المرض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

الدوار

يمكن أن تكون الدوخة (الدوار) علامة على ارتفاع الكولسترول في الدم، وفق "إيت ذيس".

ألم صدر

قد يكون علامة على مرض خطير، ولا يجب تجاهله أبدًا. ويكون الألم أسوأ عند القيام بأي مجهود. وقد يكون علامة على انسداد الشريان التاجي، الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة.

رواسب دهنية حول العين

يمكن أن يتسبب ارتفاع الكولسترول في ترسبات دهنية صفراء صغيرة حول العينين، تسمى "الزانثلازما". وقالت طبيبة العيون نيكول باجيك إن 50 في المئة من الأشخاص الذين يعانون هذه الترسبات يعانون ارتفاع الكولسترول.

العجز الجنسي

يحذر الأطباء من أن ارتفاع الكولسترول يمكن أن يؤدي إلى العجز الجنسي.

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