طبيب روسي يحذر من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في الطبخ

المصدر: البيان

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حذر البروفيسور وعالم السموم الروسي ميخائيل كوتوشوف من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام.

وأكد الطبيب الروسي في حديث لموقع doctorpiter.ru، أن ورق الألمنيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، يمكن أن تسبب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان.

وأوضح كوتوشوف أن "هذه المواد الكيميائية عند دخولها إلى جسم الإنسان (تتنكر) كهرمونات أنثوية- هرمون الاستروجين. وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان".

ووفقا لكوتوشوف يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية، والسمنة وحتى السرطان وأمراض أخرى.

ويضيف البروفيسور، كما أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمنيوم تصل إلى 90 بالمئة. وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبب أمراضا مختلفة. وفقاً لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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