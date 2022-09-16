نوعان من اللحوم يزيدان خطر الإصابة بمرض السكري

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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تشير بعض الدراسات إلى أنه من الأفضل تجنب نوعين من اللحوم، لأنهما قد يتداخلان مع الآليات الجينية للجسم، ما يعرض الجسم للإصابة بالأمراض. وتاريخياً كان يُعتقد أن اللحوم الحمراء تؤثر على مخاطر الإصابة بمرض السكري، بسبب ارتفاع مستويات الدهون فيها، حسب «روسيا اليوم».

وقد تسهم الدهون المشبعة، المتوفرة بكثرة في اللحوم الحمراء والعديد من الأطعمة المصنعة، في خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق زيادة دهون البطن. واكتشف تقرير نُشر في ScienceDaily أن «تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والدواجن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير».

وأشار الباحثون إلى أن هذا «يُعزا بشكل خاص إلى المحتوى العالي من حديد الهيم (Haeme) في هذه اللحوم». ولتوضيح الآليات، قام الباحثون بتقييم العلاقة بين محتوى الحديد الغذائي من جميع اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري.

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