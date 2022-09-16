كيف يصاب الإنسان بالأمراض المزمنة؟

المصدر: البيان

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كشف خبير طبي عن الأسباب العلمية وراء الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور باسم ظريف، استشاري معهد القلب القومي في مصر، أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقال ظريف، خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على «تويتر»، إن هذه الأسباب أحياناً تكون عادات من الصغر، أو أسباباً وراثية، وأيضاً مشكلات من الحياة اليومية.

وأضاف أن الأمراض المزمنة تصيب الشخص بفعل نمط الحياة من الصغر، مثل الطعام والشراب والتدخين، والابتعاد عن ممارسة الرياضة، وغيرها.

وأكد أن التاريخ الطبي لهذه الأمراض في العائلة من بين المسببات، هذا بخلاف عوامل الحياة اليومية مثل التلوث والضغط النفسي العصبي.

ولفت إلى أن تفاعل تلك العوامل جميعاً بعضها مع بعض هو السبب الحقيقي في الإصابة بالأمراض المزمنة.

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