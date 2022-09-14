هل تعتبر حبوب الفحم علاجاً فعالاً لغازات البطن؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلجأ كثير من الأشخاص ممن يعانون من الغازات والاضطرابات الهضمية إلى استخدام حبوب الفحم، لطرد الغازات المزعجة المتراكمة في المعدة والأمعاء، ولكن هل تعتبر هذه الحبوب فعالة حقاً في معالجة مشكلة الغازات؟

يقول الدكتور المصري حلمي المصري، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، إن انتفاخ البطن عادةً ما يحدث بسبب العادات الغذائية الخاطئة، أبرزها: "الإفراط في تناول المعجنات. تناول البقوليات بكثرة. الإكثار من الثوم. إضافة الشطة بكميات كبيرة إلى الطعام. الإسراف في تناول الطعام. قلة الألياف في النظام الغذائي".

ويؤكد الطبيب المصري أن حبوب الفحم يمكن الاعتماد عليها للتغلب على انتفاخ البطن، ويرجع السبب إلى قدرتها الكبيرة على طرد الغازات من الجهاز الهضمي نهائيًا، لذلك ينصح الأطباء بتناولها قبل إجراء سونار المعدة. وفقاً لموقع "مصراوي".

فوائد حبوب الفحم

تقدم حبوب الفحم للجسم أيضًا فوائد مذهلة، وتشمل:

1- علاج التسمم

تلعب حبوب الفحم دورًا كبيرًا في علاج التسمم الدوائي، عن طريق إبطال مفعول الجرعات العالية من الأدوية.

وأظهرت بعض الدراسات، أن تناول من 50 إلى 100 جرام من حبوب الفحم في غضون 5 دقائق من تناول الدواء، قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاص مادته الفعالة بنسبة تصل إلى 74%، بحسب موقع "Healtline".

2- تعزيز صحة الكلى

تمثل حبوب الفحم أهمية كبيرة لصحة الكلى، خاصةً للمصابين بالأمراض الكلوية المزمنة، حيث تساعد على تعزيز وظائفها الحيوية وتقنيتها من السموم والمواد الضارة.

3- خفض الكوليسترول

يعد القلب من أكثر الأعضاء الحيوية استفادة من حبوب الفحم، لأنها تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول الضار، مما يساهم في خفض مستوياته في الدم.

استخدامات أخرى

علاوة على ذلك، هناك استخدامات أخرى لحبوب الفحم، حددها موقع "Medical News Today" منها:

- علاج الإسهال.

- تبييض الأسنان.

- العناية بصحة البشرة.

- مزيل عرق طبيعي.

- تخفيف الأعراض المصاحبة لمتلازمة رائحة السمك.

- تطهير الجروح.

وبحسب موقع "WebMD"، قد تسبب حبوب الفحم الأضرار التالية:

- سوء التغذية، لأنه قد يعيق امتصاص الجسم للعناصر الغذائية.

- انسداد الأمعاء.

- التداخل مع بعض الأدوية، مثل الملينات ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز