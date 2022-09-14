فحص الأسنان يدرأ الخرف

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت إحدى الدراسات عن أن إجراء فحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان، يساعد على درء الخرف. ووجد باحثون فنلنديون أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنحو خمس مرات. وقال الخبراء إن ذلك يشير إلى أن «مراقبة وإدارة» صحة الأسنان يمكن أن تكون أساسية في الوقاية من هذه الحالة.

وعلى مدى العقد الماضي، كشفت الدراسات عن وجود صلة بين ضعف صحة الفم والخرف، ما دفع الباحثين للتكهن بأن هذه الحالة يمكن أن تكون ناجمة عن أمراض اللثة. ويمكن للبكتيريا التي تسبب نزيف اللثة أن تصل إلى الدماغ، حيث يعتقد المسعفون بأنها تسبب تضرره.

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