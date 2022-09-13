ابتكار غشاء بلاستيكي يقضي على الفيروسات

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر علماء جامعة كوينز في بلفاست بالمملكة المتحدة، غشاء من البلاستيك، يقضي على الفيروسات. وتشير مجلة «الكيمياء الضوئية والبيولوجيا الضوئية»، إلى أن فريقاً من علماء الجامعة، ابتكر غشاء يمكنه في ظروف إضاءة الغرفة، قتل الفيروسات التي تسقط على سطحه، حسب «روسيا اليوم».

ووفقاً للمبتكرين، يمتاز هذا الغشاء بإمكانية التعقيم الذاتي، بواسطة طبقة رقيقة من الجسيمات التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية، وتنتج أنواعاً من الأكسجين النشط، التي تقتل الفيروسات، بما فيها الفيروس التاجي المستجد.

وقد اختبر الباحثون هذا الغشاء على سلالتين من فيروس الإنفلونزا А، وفيروسات بيكورناوي Picornaviridae، والفيروس التاجي. وقد أظهر الغشاء فعاليته، ليس فقط تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، بل وأيضاً في ظل ظروف الإضاءة العادية للغرفة. بالإضافة إلى ذلك، الغشاء الجديد، بخلاف الأشرطة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، صديق للبيئة بدرجة أكبر.

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