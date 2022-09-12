خبير ميكروبيولوجي يكشف سبب عودة شلل الأطفال

المصدر: البيان

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كشف خبير ميكروبيولوجي عن السبب العلمي الذي أدى إلى عودة ظهور مرض شلل الأطفال.

وأوضح الباحث نبيل مردد، المختص في الأمراض المعدية، أن ذلك يأتي بسبب توقُّف كثير من الدول عن إعطاء لقاح شلل الأطفال، وخصوصاً في فترة إغلاق كورونا (كوفيد 19) حول العالم.

وقال مردد، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، إن السبب الآخر هو السيطرة السابقة التي أدت إلى الاعتقاد باختفاء الفيروس فترة من الزمن.

وأكد أن هذا الاعتقاد لم يكن في محله؛ فالفيروس ينتهز فرصة عدم وجود تحصينات مناعية ضده ويقوم بمعاودة الكرَّة، مستغلاً عدم تلقيح الجيل الجديد من المواليد الذين ليسوا بمأمن من الإصابة.

وأضاف: «شلل الأطفال يمكن أن يصيب الكبار، ولا سيما الذين يعملون على رعاية المصابين»، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التطعيم لمن لم يتلقَّ أي جرعة سابقة في طفولته.

كانت مواقع إخبارية عالمية تداولت خلال اليومَيْن الماضيَيْن تحذيرات الأطباء من أمراض قديمة عادت للظهور، من بينها شلل الأطفال الذي عاد للظهور في نيويورك ولندن وباكستان.

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