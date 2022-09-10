الشوكولاته الداكنة تخفض مستويات السكر

المصدر: (دبي - البيان)

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تشير البحوث إلى أن طعاماً مفاجئاً يمكن أن يساعد على التحكم في مستويات السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني، في غضون «دقائق»، وهو الشوكولاته. والشوكولاته الكريمية والحلوة وجبة خفيفة محببة للكثيرين.

ووفقاً لبحث نُشر في مجلة «رؤى التغذية والتمثيل الغذائي»، يمكن لنوع معين من الشوكولاته أن يكون فعالاً في إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم.

ويوضح البحث أن ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل يرتبط بمضاعفات لدى مرضى السكري من النوعين الأول والثاني. وبناء على ذلك، شرعت الدراسة في التحقيق في كيفية تأثير الشوكولاته الداكنة الخالية من السكر في مستويات السكر في الدم بعد الأكل.

ووجدت الدراسة أن الشوكولاته الداكنة الخالية من السكر أدت إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم بعد 120 دقيقة من تناول الطعام.

وبينما تبدو هذه الدراسة واعدة، أضاف الباحثون إن التأثيرات طويلة المدى في التحكم في الجلوكوز «لا يزال يتعين تحديدها». ويعزو البحث السبب، الذي يجعل الشوكولاته الداكنة مفيدة لمرضى السكري، إلى محتواها العالي من المغنيسيوم.

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