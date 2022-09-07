الوشم يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد

المصدر: البيان

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كشف خبير في جراحات التجميل عن الخطر الشديد الذي يُحدثه رسم الوشم على الجلد.

وأوضح الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل بجامعة عين شمس في مصر، أن الوشم يسبب العدوى البكتيرية والفيروسية، مؤكداً أنه الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.

وقال كامل، خلال مداخلة مع برنامج «من مصر» على قناة «سي بي سي»، إن سرطان الجلد له أنواع عديدة يمكن أن يكون سطحياً أو يتغلغل داخلياً ويسبب مشكلات صحية خطرة.

وأضاف أن الصبغات المستخدمة في الرسم أو «التاتو» أغلبها غير مرخصة وغير طبية.

ولفت إلى أن هناك كريمات تستخدم لتفتيح البشرة تؤدي إلى مشكلات في الجلد، وتتسبب في تكوين خلايا سرطانية، موضحاً أن الوشم يُعَدُّ أخطر لأنه يكون في أماكن متفرقة من الجلد، ويمكن أن ينتشر في غدد ليمفاوية عديدة بالجسم، ومن ثم يصبح التحكم فيه صعباً.

وذكر أستاذ جراحات التجميل أن أي تغير في سطح الجلد يؤدي إلى التهابات متكررة أو ما يسمى الحكة، ما يُحدث تقرحات في الجلد ونوعاً من الالتهابات المصحوبة بنزيف بسيط.

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