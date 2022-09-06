فيتامينات يؤثر نقصها سلباً في الدماغ

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت اختصاصية أمراض باطنية روسية، أن نقص بعض الفيتامينات يؤثر سلباً في عمل الدماغ، وفق موقع «روسيا اليوم».

وذكرت الدكتورة ناتاليا أندريانوفا، في مقابلة مع موقع «غازيتا.رو»، أن فيتامينات مجموعة «B» مثلاً، تعتبر أساسية لدعم عمل الدماغ. وتسهم في استقلاب الطاقة، ومن دونها تنهك الخلايا العصبية، ويمكن أن تموت لاحقاً. كما أن نقصها، يساعد على تطور الأمراض العصبية، وضعف الذاكرة، وتدهور القدرات الفكرية. وتضيف، أما انخفاض مستوى فيتامين «B 9» في الدم، فإنه يسبب اضطراب وظائف الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وقالت: «إن نقص فيتامين «B 1»، يؤدي إلى اضطرابات معرفية، مثل ضعف الذاكرة. كما أن نقص عنصر المغنيسيوم، يمكن أن يسبب القلق والعصبية والتعب وانخفاض الانتباه والذاكرة والصداع.

وأضافت: يخفض فيتامين «С» آثار العبء البدني والفكري. وهذا الفيتامين يحفز امتصاص فيتامينات مجموعة «B». ويتسبب انخفاض تركيز هذا الفيتامين في الجسم بالقلق والإجهاد.

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