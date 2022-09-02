التحديق في شاشة الهاتف المحمول يسبب الشيخوخة

المصدر: البيان

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حذَّرت دراسة علمية حديثة من الخطر الذي قد يُحدثه الإفراط في التحديق في شاشة الهاتف المحمول.

وكشفت الدراسة، التي أجراها علماء في جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، أن التحديق في الهواتف المحمولة فترة طويلة قد يسبب التجاعيد، حسبما أفاد موقع «القبس» الإخباري نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل».

وأوضح الباحثون أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة قد يسرّع الشيخوخة، خاصة أن كل شخص بالغ في العالم يتعرَّض تقريباً للضوء الأزرق من الهواتف وأجهزة كمبيوتر العمل وأجهزة التلفزيون يومياً.

ووجد العلماء أن وضع الذباب تحت الضوء الساطع لمدة 14 يوماً أظهر علامات على ضعف وظيفة الخلايا والتنكّس العصبي أو الشيخوخة.

وأكدت الدكتورة جادويغا غيبولتوفيتش، عالمة الأحياء التي قادت الدراسة، من أن الضوء الأزرق قد يكون له تأثير ضار في مجموعة واسعة من الخلايا في أجسامنا.

وقالت غيبولتوفيتش: «تشير دراستنا إلى أن تجنّب التعرّض المفرط للضوء الأزرق قد يكون استراتيجية جيدة لمكافحة الشيخوخة».

وأضافت أن العديد من الأجهزة تحتوي بالفعل على آليات مدمجة تسمح للمستخدمين بتقليل الضوء الأزرق الذي ينبعث منه.

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