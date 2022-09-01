سرطان الدماغ.. العلاج على مرمى "تجربة"

المصدر: البيان

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يقترب الطبيب التركي عزيز سنجر، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وأحد الباحثين في "سرطان الدماغ"، من التوصل إلى علاج لهذا المرض، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ويؤكد سنجل أنه يمكن استخدام جزيء يحمل الرمز الكودي "إي دي يو" لعلاج سرطان الدماغ، مشيراً إلى أن هذه الجزيء يتم استخدامه على نطاق واسع في التجارب المعملية لهذا الغرض، وينتج سرطان الدماغ عن تكاثر خلايا غير طبيعية داخل المخ، وهي المشكلة التي يحاول الباحثون حول العالم أن يتوصلوا إلى طريقة لعلاجها.

وأوضح العالم التركي أن "إي دي يو" يتم استخدامه على نطاق واسع في علم الأحياء الجزيئية، خاصة منذ عام 2008 لقدرته على تجاوز ما يسمى حاجز الدم في الدماغ عن طريق الانتقال إلى أنسجة الدماغ.

ويقيم عزيز سنجر (75 عاماً)، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر مقالاً علمياً قبل أيام في مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم بهذا الشأن.

وقال سنجر، إنه بدأ في يناير الماضي دراسة جديدة لملاحظة الأنشطة المتعلقة بقتل الخلايا السرطانية مع 10 باحثين آخرين، مشيرا إلى أنه تم إجراء تجربتين عن قتل الخلايا السرطانية.

ولفت إلى أنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة تم التأكد من قدرة هذا الجزيء على قتل الخلايا السرطانية، لكننا لم نتعرف إلى السبب وراء ذلك وهو ما جعلنا نواصل البحث.

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