ما هي علامات سرطان الغدة الدرقية؟

المصدر: البيان

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الغدة الدرقية هي إحدى الغدد التي تشبه الفراشة في شكلها، وتوجد في قاعدة الرقبة تحت تفاحة آدم بقليل، وتعمل على إنتاج هرمونات وظيفتها تنظيم معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم والوزن.

وكشفت الطبيبة الروسية مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان، أن بحة الصوت وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية.

وأشارت الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.

وأوضحت أنه من الصعب جدا تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة، ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

ونصحت الأخصائية، للوقاية من سرطان الغدة الدرقية باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات.

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