ما هي فوائد الأفوكادو للقلب؟

المصدر: البيان

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يعد الأفوكادو من أفضل الفواكه الصحية للإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، خاصة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وكشفت الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو، أخصائية أمراض القلب الروسية، التأثير الإيجابي للأفوكادو في عمل القلب لاحتوائه على فيتامينات وعناصر معدنية مهمة.

وأوضحت أن الأفوكادو يحتوي على البوتاسيوم المسؤول عن توصيل الإشارات العصبية إلى عضلات القلب. وأن استبدال الدهون الحيوانية بدهون نباتية غير مشبعة يخفض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 24-26 بالمئة.

ولفتت إلى أن الأفوكادو يحتوي على عناصر السيليكون والبورون والنيكل، التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات أكسدة طبيعية وفيتامينات وألياف غذائية. وتساعد هذه المواد مجتمعة على امتصاص بعضها البعض، وتعزز تأثيرها الإيجابي في الجسم، وفقا لروسيا اليوم

واشارت إلى أنه لا توجد موانع لتناول الأفوكادو، باستثناء التحسس الفردي من الفاكهة. كما يجب الأخذ بالاعتبار أنه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

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