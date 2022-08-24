ما هو الكوليسترول وكيف نخفض مستواه في الدم؟

المصدر: البيان

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الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون موجودة في جميع خلايا الجسم. يحتاج الجسم البشري إلى بعض الكولسترول لصنع الهرمونات، وفيتامين (د)، والمواد التي تساعد على هضم الأطعمة.

ويعمل الجسم على تصنيع الكوليسترول الذي يحتاجه، ويوجد أيضاً في الأطعمة من المصادر الحيوانية مثل صفار البيض، واللحوم، والجبن.

وإذا ارتفع تركيز الكوليسترول في الدم بشكل كبير، يصبح هذا الارتفاع خطراً صامتاً يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية، حيث يتحد الكوليسترول مع مواد أخرى في الدم لتشكيل لويحات تلتصق بجدران الشرايين، يعرف تراكم اللويحات بتصلب الشرايين، حيث تصبح الشرايين التاجية ضيقة أو حتى مسدودة، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وكشفت الدكتورة تاتيانا فيليبوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، أن لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم يجب إجراء تعديلات في النظام الغذائي المتبع.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، "تناول الأدوية ليست الطريقة الوحيدة لتطبيع مستوى الكوليسترول في الدم.

الخضروات الطازجة والفواكه والخضروات الورقية

لأن النظام الغذائي المتبع والنشاط البدني ونمط الحياة جميعها تؤثر في هذه العملية أيضا. لذلك فإن إجراء تعديلات في العوامل المذكورة أعلاه، يمكنه تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم إلى حدوده الطبيعية".

وأوضحت : لا توجد مادة غذائية محددة، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول بصورة مباشرة. لذلك يجب أن تصبح مصادر الألياف الغذائية، المكون الأساسي للنظام الغذائي.

ومصادر هذه الألياف هي الخضروات الطازجة والفواكه والخضروات الورقية والبذور والحبوب والمكسرات. كما أشارت إلى فوائد الزيوت النباتية المختلفة- زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت بذور الكتان، والسمسم وغيرها، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول، "يجب أن يحتوي النظام الغذائي المثالي اليومي للإنسان على 2-3 أنواع من الزيوت، يستخدمها مع بعضها أو بالتناوب".

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