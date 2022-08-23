لا تهمل آلام القدمين.. المشكلة أكبر مما تتصور!

المصدر: البيان

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يعتني المصابون بالسكري أكثر من غيرهم بأقدامهم، لأنهم قد يعانون مما يعرف بـ"الاعتلال العصبي السكري"، وهو نوع من تلف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى تلف الأعصاب في مختلف أنحاء الجسم خاصة في الساقين والقدمين.

ونقلت صحيفة " ذا صن" البريطانية، عن طبيب قوله إنه في حال عانى الشخص من مجموعة من الأعراض بالقدم وكان مصابا بالسكري، فعليه التوجه فورا إلى المستشفى.

ووفق الطبيب، ويحدث الاعتلال العصبي السكري متى ارتفعت مستويات الكسر في الدم، حيث تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير الأعصاب في الجسم.

ويشعر المصابون بهذه المشكلة الصحية بخدر وبألم وكأن الإبر تنغرز في الجسم، والخطير في الأمر أنه عندما يفقد الشخص الإحساس في قدمه، فإنه لن يلاحظ في الغالب الجرح الذي يصيبه.

ويُنصح مرضى السكري بمراقبة أي جروح أو تقرحات أو بقع حمراء أو بثور مليئة بالوسائل أو التشوهات التي تصيب الأظافر، فهذه كلها قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى أو تعفن الدم وربما تقود إلى بتر الأعضاء، وفق سكاي نيوز عربية، نقلاً عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووصف استشاري الغدد الصماء والسكري مشتاق عبد الرحمن هذا الأمر بـ"هجوم القدم"، لافتاً إلى أنه "مصطلح حاولنا استخدامه لإبراز أهمية التدخل المبكر في مرض القدم".

وأضاف "في العادة يحدث أن يأتي المريض إلى المستشفى بقدم حمراء متورمة، مصابة بتقرح ملتهب يمكن أن ينتشر بسرعة".

ويمكن أن يؤدي هذا الأمر، بحسب الاستشاري، إلى اعتلال صحة المريض بشكل كبير، ويصيبه بما يعرف بـ"تعفن الدم"، وهو أحد الأسباب المؤدية إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، وقد يؤدي في حالة أقل خطورة إلى بتر الأقدام، بحسب الطبيب مشتاق.

ونوه بأن بعض الأشخاص لا يدركون أن الأعراض التي يعانون منها قد تكون مميتة، مشيراً إلى أن المسعف لن يقدم لك العلاج الصحيح إذا لم يعرف أنك تعاني من "هجوم القدم"

وخلص الطبيب إلى القول: إنه إذا كان الشخص مصابا بالسكري أو لديه اعتلال عصبي ويواجه خدرا في القدمين أو لاحظ وجود تقرح أو تورم هناك، فهذا يعني أنك مصاب بـ"الغرغرينا" (موت أنسجة في الجسم نتيجة الإصابة بعدوى خطيرة وقد تستدعي بتر الأعضاء)، ويجب التوجه إلى المستشفى فورا في هذه الحالة.

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